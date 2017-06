Start des Ironman ist gesichert

Der Ironman findet wie geplant am 2. Juli statt, bestätigte Renndirektor Erwin Dokter am Mittwoch. Wegen der Haftungsfrage bei Unfällen verzögerte sich die Bewilligung. 150 Fahrbahnschäden auf der Radstrecke wurden ausgebessert.

Noch liegt der endgültige Bescheid für den Ironman Austria 2017 nicht vor, aber die Veranstaltung am 2. Juli findet sicher statt, so Dokter. Man sei gerade dabei, den Bescheid zu finalisieren. Dieser Beschied ist diesmal nicht 40 Seiten stark, wie in den vergangenen Jahren, sondern bestehe nun aus 300 Seiten, sagte Dokter: „Das liegt daran, dass wir am 22. Mai eine Streckenbesichtigung mit der Behörde gemacht haben. Dabei wurde jedes Schlagloch, jede Ritze, jedes Asphaltstück das nicht perfekt war, begutachtet und analysiert. Und es wurde geschaut, wie wir das ausbessern und herrichten können, so dass nichts passieren kann.“

APA/Gert Steinthaler

Insgesamt wurden 150 Fahrbahnschäden auf der 90 Kilometer langen Radstrecke, die von den Athleten zweimal gefahren werden muss, dokumentiert und größtenteils ausgebessert - mehr dazu in Regierung: Genaue Kontrollen von Rennstrecken. Beim Ironman gehen heuer mehr als 3.000 Athleten an den Start. 80.000 Zuschauer werden erwartet.

Verantwortung für schweren Sturz noch unklar

Grund für die Vorsicht der Veranstalter ist ein schwerer Unfall beim Radmarathon in Bad Kleinkirchheim im Vorjahr. Damals stürzte ein Sportler so schwer, dass er seither mit einer Querschnittlähmung im Rollstuhl sitzt. Wegen der Haftungsfrage wurde bereits ein Radmarathon abgesagt - mehr dazu in ARBÖ-Radmarathon abgesagt: Haftung unklar (kaernten.ORF.at; 7.4.2017). Ein Gutachter ortete einen Zusammenhang zwischen diesem Unfall und einem Riss in der Fahrbahn. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Fall. Seit heuer werden alle Strecken bei Radveranstaltungen vom Land geprüft.

