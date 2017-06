Deutscher auf Kleinglockner verunglückt

Auf dem Kleinglockner ist Dienstagvormittag eine Seilschaft verunglückt. Einer der drei Männer stürzte und riss einen zweiten mit. Der Rettungshubschrauber Alpin 6 holte einen 63-jährigen Deutschen vom Berg, die anderen beiden stiegen selbst ab.

Gegen 10.00 Uhr stieg eine Dreier-Seilschaft, bestehend aus einem 56-jähriger Tiroler, einem 63-jährigen und einem 65-jährigen Deutschen auf dem Normalaufstieg zum Großglockner auf. Im Bereich des Kleinglockners machte der 63-Jährige, der als zweiter angeseilt war, einige schnellere Schritte, kam dabei zu Sturz und fiel wenige Meter auf die Kalser Seite ab. Dabei riss er den 65-Jährigen mit.

Ins Krankenhaus Zell/See geflogen

Der 63-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt und der Tiroler blieb unverletzt. Da ein Abstieg zum Lucknerhaus aufgrund der Verletzungen des 63-Jährigen nicht mehr möglich war, wurde dieser vom Rettungshubschrauber RTH Alpin 6 in das Krankenhaus Zell am See geflogen. Die beiden anderen Bergsteiger konnten selbständig zum Lucknerhaus absteigen. Alle Bergsteiger waren mit Steigeisen unterwegs.