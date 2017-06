Schüler mit Mofa von Auto erfasst

In Wolfsberg ist ein 15 Jahre alter Schüler mit seinem Mofa beim Linksabbiegen von einem entgegen kommenden Auto erfasst worden. Der Schüler erlitt schwerste Verletzungen. Auch in Reifnitz kam es bei einem Abbiegemanöver zu einem Unfall.

Der 15 Jahre alte Schüler aus Wolfsberg wollte am Samstagnachmittag auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes einbiegen. Dabei wurde er vom entgegenkommenden Auto eines 20 Jahre alten Metallbautechnikers aus St. Andrä erfasst. Der 15-Jhrige erlitt bei dem Sturz schwerste Verletzungen, er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Ein Alkotest beim Autofahrer verlief negativ. Am Mofa entstand Totalschaden, der Pkw wurde schwer beschädigt.

Reifnitz: Autolenker übersah Motorrad

In Reifnitz wollte ein 34 Jahre alter Student aus Keutschach am frühen Abend mit seinem Pkw nach links in eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei übersah er einen 56 Jahre alten deutschen Motorradfahrer, der ihm mit seiner 53 Jahre alten Frau am Sozius entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurden der Motorradfahrer und seine Frau gegen die Windschutzscheibe des Autos und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Das Ehepaar erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, beide wurden von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht. Der Alkotest bei beiden Lenkern verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.