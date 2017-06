WAC Trainingsauftakt mit neuen Spielern

Am Freitag ist für die Fußballer des WAC die Sommerpause zu Ende gegangen. Beim Trainingsauftakt in der Lavanttalarena waren auch die Neuverpflichtungen mit dabei. Sieben Testspiele und ein Trainingslager sind vor Saisonbeginn geplant.

Zum Vorbereitungsstart auf die neue Fußball-Bundesliga-Saison hat WAC-Trainer Heimo Pfeifenberger am Freitag seine Neuzugänge gelobt. Die Wolfsberger nahmen zuletzt Bernd Gschweidl von Wiener Neustadt sowie Dominik Frieser und Florian Flecker von Kapfenberg unter Vertrag. Dieses Trio soll sich laut Pfeifenberger als echte Verstärkung erweisen. Erstmals als WAC Co-Trainer mit dabei war auch der ehemalige Nationalspieler Robert Ibertsberger.

ORF

„Neue Spieler sind hungrig auf Erfolg“

„Gschweidl ist torgefährlich, ein bodenständiger Typ und ein richtiger Arbeiter“, sagte der Trainer. Der Angreifer sei so wie auch Frieser und Flecker voller Ehrgeiz. „Sie sind alle sehr hungrig und wissen, was sie wollen.“ Als Saisonziel gab Pfeifenberger den Klassenerhalt aus.

Ein Neuzugang noch möglich

Allzu große Personal-Änderungen bis zum Liga-Start am 22. Juli dürfte es nicht mehr geben. Möglicherweise stößt noch ein neuer Spieler zum WAC, dafür könnte Jacobo den Verein verlassen. Der Spanier hatte im Frühjahr mit öffentlicher Kritik an Pfeifenberger aufhorchen lassen, war aber beim Trainingsauftakt am Freitag in der Lavanttal-Arena mit von der Partie.

Sieben Testspiele geplant

Der WAC wird in der Spielzeit 2017/18 die sechste Bundesligasaison bestreiten. Vor dem Saisonbeginn am 22. Juli werden die Wolfsberger sieben Testspiele bestreiten, darunter gegen vier Gegner, die in ihren Ländern in der höchsten Spielklasse aktiv sind. Von 3. bis 7. Juli ist im Salzburger Pinzgau ein Trainingslager geplant.

Testspieltermine des WAC