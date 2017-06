Bankomat mit Seil aus dem Boden gerissen

In der Nacht zum Freitag haben unbekannte Täter aus einem Supermarkt in Treffen einen Geldschrank gestohlen. Sie zwängten die Schiebetüre auf und rissen den Bankomaten aus der Verankerung. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Um 1.40 Uhr zwängten die Täter die Schiebetüre zum Einkaufsmarkt auf. Im Foyer befand sich ein Geldautomat. Diesen rissen die Täter brutal aus der Verankerung. Laut Polizei dürften die Einbrecher ein Seil benutzt haben. Dieses Seil befestigten sie an einem Pkw und rissen so den Automaten heraus.

ORF/Lisa Natmessnig

Alarmfahndung mit Wärmebildkamera

Während des Einbruchs lösten die Täter Alarm aus. Sofort fuhren die Polizeibeamten zum Tatort. Doch als sie dort ankamen, waren die Einbrecher bereits verschwunden. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet. An der Fahndung beteiligte sich auch der Polizeihubschrauber Libelle, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist. Auch Diensthunde und sämtliche Streifen des Bezirkes Villach-Land und der angrenzenden Bezirke standen im Einsatz. Die Täter blieben aber verschwunden.

ORF/Lisa Natmessnig

Camper, die ihr Auto am Parkplatz neben dem Supermarkt abgestellt haben, hörten Geräusche. Sie dachten sich dabei aber nichts, so der ermittelnde Beamte der Kriminalpolizei, Peter Biedermann. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Wieviel Geld im Geldautomaten war, ist noch unklar. Der Sachschaden sei aber hoch, so der Polizist.