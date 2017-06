Drei Verletzte nach Fahrradunfällen

Bei Fahrradunfällen in Sittersdorf und am Faaker See sind am Mittwoch und Donnerstag zwei Männer und eine Frau teilweise schwer verletzt worden.

Im Fitnessparcours der Faaker Au kollidierte eine Radfahrerin mit einem 72-jährigen Urlauber aus Niederösterreich. In Sittersdorf stürzte ein 51-jähriger Mountainbiker nach einem Bremsmanöver.

Mann lief vor E-Bike

Die Radfahrerin aus Finkenstein war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit ihrem E-Bike auf dem Rad- und Gehweg in der Faaker Au gefahren, als vor ihr zwei Spaziergänger auftauchten. Die beiden niederösterreichischen Urlauber wollten einer nach links und der andere nach rechts ausweichen, doch als die Radfahrerin gerade zwischen ihnen durchfahren wollte, wechselte der 72-jährige Mann doch noch die Seite. Es kam zur Kollision, bei der er schwere Verletzungen erlitt. Er wurde in das LKH Villach gebracht. Die Radfahrerin kam mit Blessuren davon.

Aus eigenem Verschulden gestürzt

Aus eigenem Verschulden kam dagegen ein 51-jähriger Mountainbiker Donnerstagfrüh auf einer Gemeindestraße am Sagerberg (Bezirk Völkermarkt) zu Sturz. Sein Fahrrad geriet nach einem missglückten Bremsmanöver ins Schleudern. Passanten beobachteten den Unfall und leisteten Erste Hilfe. Der Mann aus Gösselsdorf wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

