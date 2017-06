Koch, Kellner, Kampf - dem schlechten Image

Berufe wie Koch oder Kellner genießen den zweifelhaften Ruf schlechter Arbeitsbedingungen und Entlohnung. Bei einem Tag der offenen Hoteltür sollen junge Menschen vom Gegenteil überzeugt werden und sich über Ausbildung und Karrierechancen informieren.

Die Österreichische Hoteliervereinigung und die LIST Hospitality Group, zu der auch mehrere Leitbetriebe in Österreich gehören, laden am 23. Juni zum „Tag der Offenen Hoteltür“. Dort können Jugendliche einen Blick hinter die Kulissen von 16 Kärntner Hotels werfen und Informationen aus erster Hand zu den Berufsmöglichkeiten bekommen.

Lehre bei der Jugend generell unbeliebt

Offene Jobs in der Branche gibt es genug. Gerade jetzt wieder, zu Beginn der Sommersaison, sind die Zeitungen voll mit Stellenangeboten. Doch Fachkräfte sind schwer zu finden. Heike Skorianz vom Gipfelhaus Magdalensberg sieht das Problem schon darin, dass immer weniger junge Menschen eine Lehre machen wollen. „Weil eigentlich die Lehre in unserer Zeit nicht mehr als attraktiv angesehen wird, sondern nur die schulischen Ausbildungen.“

Dabei bieten Berufe in der Hotellerie und Gastronomie gute Karrierechancen, sichere Arbeitsplätze und sie sind vielseitig. Am Tag der offenen Hoteltüre will die Branche auf sich aufmerksam machen- Gerhard Messinger, Geschäftsführer der LIST Hospitality Group, eine Vereinigung führender Hotelbetriebe in Österreich: „Wir wollen uns attraktiv als Arbeitgeber und die Branche positiv zeigen, um an neue und talentierte junge Mitarbeiter zu kommen.“

Gute Lehrlinge als beste Visitenkarte

Das Parkhotel Pörtschach bildet seit Jahrzehnten Lehrlinge aus, viele sind nach der Lehre geblieben. Direktor Roland Heitzeneder: „Man muss natürlich etwas dafür tun. Das Beste dafür sind wiederum die Lehrlinge, die Erfolge feiern. Wenn man bei einem Vorstellungsgespräch erklären kann, welche Möglichkeiten es gibt und das auch wirklich anhand eines Mitarbeiters zeigen kann, dann funktioniert das.“

Das Motto beim Tag der offenen Hoteltür lautet „Eintreten, entdecken, erleben“. Die heimischen Hoteliers zeigen, was sie als Arbeitgeber zu bieten haben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Übersicht über die Top-Arbeitgeberbetriebe und ihre Programme gibt es online unter Karriere im Hotel.