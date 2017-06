Badegäste wurden zu Lebensrettern

Ein 53-jähriger Mann hat am Dienstag in Pörtschach beim Schwimmen im Wörthersee einen Schwächeanfall erlitten. Andere Badegäste hielten ihn über Wasser und riefen die Retter. Der Mann musste wiederbelebt werden und liegt auf der Intensivstation.

Der Mann geriet beim Schwimmen im Edelweißbad am Nachmittag in Schwierigkeiten. Er erlitt einen Schwächeanfall und konnte sich rund 50 Meter vom Ufer entfernt an einer Boje festhalten. Stand-Up-Paddlern gegenüber sagte er, dass ihm schwindlig sei und er Hilfe benötige.

Frau schwamm ans Ufer und rief Helfer

Eine 43-jährige Frau aus Pörtschach und ein 49-jähriger Mann aus St. Veit/Glan stiegen ins Wasser und fixierten den Mann an der Boje. Eine ebenfalls anwesende 38-jährige Angestellte aus Pörtschach schwamm ans Ufer und verständigte die Wasserrettung. Als die Wasserrettung eintraf, hatte der Mann bereits das Bewusstsein verloren.

Nach der Bergung durch die Wasserrettung wurde der Klagenfurter von der Rettung und der Besatzung des ÖAMTC-Rettungshubschraubers C11 reanimiert. Nach ca. 50 Minuten wurde der Mann zur weiteren Versorgung mit C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Er liegt auf der Intensivstation und wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Sein Zustand ist nach letzten Informationen stabil.