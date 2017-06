Mann warf Statue auf Auto mit Kindern

Ein 35 Jahre alter Klagenfurter hat am Montagabend eine Steinskulptur vom Balkon eines Hauses in die Tiefe geschleudert. Er traf dabei ein parkendes Auto, in dem drei Kinder saßen. Die Kinder blieben unverletzt.

Schon zuvor beschädigte der 35-jährige Pensionist aus Klagenfurt mit einem Stuhl ein vor einem Lokal in Klagenfurt stehendes Auto, in dem er den Stuhl gegen die Windschutzscheibe des PKW schleuderte. Die Lenkerin saß im Wagen. Sie blieb aber unverletz.

Danach flüchtete der Mann in den Innenhof einer Wohnhausanlage, fuhr mit dem Lift in den dritten Stock und schleuderte dort vom Balkon eine dort aufgestellte Steinskulptur in den Innenhof.

Steinskulptur schlug Loch in Autodach

Die Statue traf das Auto eines 41 Jahre alten Italieners, der im Innenhof das Auto geparkt hatte. Auf der Rückbank saßen die drei Kinder des Mannes. Die Steinskulptur beschädigte das Autodach schwer, es entstand auch ein Loch im Dach. Die Kinder blieben jedoch unverletzt.

Der Täter konnte wenig später von den Polizisten festgenommen werden. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Warum er ausgerastet ist, ist noch nicht klar.