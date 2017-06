Polnischer Raser mit 208 km/h geblitzt

Die Polizei hat am Sonntag auf der Südautobahn bei Velden einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 29 Jahre alte Mann aus Polen war in einer Tempo 100-Zone mit 208 km/h unterwegs. Außerdem hatte er keinen Führerschein.

Die Polzisten der Landesverkehrsabteilung führten am Sonntagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen auf der Südautobahn zwischen Wernberg und Velden durch. Dort gilt Tempo 100. Ein 29 Jahre alter Mann aus Polen war in diesem Bereich mit 208 Km/h unterwegs, also um mehr als 100 Stundenkilometer schneller als erlaubt.

Mann durfte nicht weiterfahren

Die Polizisten konnten den Mann anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-Jährige auch keinen Führerschein bei sich hatte. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen, außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Seine Ehefrau, die ihren Führerschein dabei hatte, durfte schliesslich die Fahrt fortsetzen.

Ob der Mann überhaupt eine gültige Lenkerberechtigung besitzt, wird noch überprüft. Der 29-jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der zuständigen Behörde angezeigt.