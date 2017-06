Radfahrer mit E-Bike tödlich verunglückt

Ein 36 Jahre alter Radfahrer ist in Kötschach Mauthen mit seinem E-Bike tödlich verunglückt. Er war laut Polizei am Freitagabend von seiner Arbeitsstelle zu seinem Wohnhaus unterwegs. Erst am Samstag wurde seine Leiche entdeckt.

Der 36 Jahre alter Radfahrer war gegen 22.50 Uhr von seiner Arbeitsstelle über einen Wanderweg auf dem Weg nach Hause unterwegs. Auf einer Holzbrücke mit einer Stufe dürfte der 36-Jährige laut Polizei mit einem Pedal hängengeblieben sein. Der Radfahrer stürzte daraufhin kopfüber in eine Wiese. Dabei zog sich der 36-Jährige tödliche Verletzungen zu.

Leiche erst Stunden später entdeckt

Erst am Samstag fand eine Spaziergängerin die Leiche des Radfahrers. Sie verständigte die Einsatzkräfte. Diese konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Laut Polizei gibt es keine Zeugen, die den Unfall beobachtet hätten.