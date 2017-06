Betrunkener Lenker wütete auf Parkplatz

Ein 19 Jahre alter Probeführerscheinbesitzer hat am Freitagabend auf einem Supermarktparkplatz in Lendorf zwei Autos schwer beschädigt. Später verursachte er einen Verkehrsunfall auf der Drautalstraße. Er war alkoholisiert.

Laut Polizeiangaben fuhr der 19-Jährige aus Sachsenburg kurz vor 21.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes „in aggressiver Fahrweise“ hin und her. Dabei beschädigte er zwei dort geparkte Autos schwer. Der Sachschaden ist hoch, so die Polizei. Danach raste der Probeführerscheinbesitzer mit seinem ebenfalls beschädigten Wagen auf der Drautalbundesstraße (B100) in Richtung Greifenburg. Nach etwa sechs Kilometern, kurz vor dem Festungsbergtunnel, kam der 19-Jährige - vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab - und prallte gegen die Leitschiene. Das Auto wurde dabei total beschädigt.

Polizei Möllbrücke

Lenker verweigerte Drogentest

Der 19-Jährige und sein ebenfalls 19 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Der durchgeführte Alkotest beim Lenker verlief positiv. Auch fand die Polizei im Fahrzeug Suchtmittelutensilien. Diese wurden vorerst sichergestellt. Einen Drogentest verweigerte der junge Mann. Die Ermittlungen laufen noch. Bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal und bei der Staatsanwaltschaft wurde aber bereits Anzeige unter anderem wegen der Gefährdung der körperlichen Sicherheit erstattet.