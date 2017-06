Tauernbahn über Wochenende gesperrt

Von 10. bis 12. Juni 2017 ist die Bahnstrecke zwischen Schwarzach/St. Veit und Böckstein gesperrt, es gibt einen Schienenersatzverkehr. In Kärnten gibt es Verschiebungen bei den Fernverkehrsfahrplänen von bis zu einer halben Stunde. Die Tauernschleuse bleibt offen.

Die Modernisierung der Tauernbahn Nordrampe wird auch heuer fortgesetzt. Nach den umfangreichen Arbeiten vom Vorjahr werden heuer weitere Baumaßnahmen für mehr Qualität beim Bahnverkehr durchgeführt. Unter anderem werden Gleisbau- und Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Daher ist es auch notwendig, die Strecke zwischen Böckstein und Schwarzach/St. Veit für den Gesamtverkehr zu sperren.

Anschlüsse werden nicht garantiert

Die ÖBB bieten während der Dauer der Sperre zwischen Schwarzach/St. Veit und Böckstein einen Schienenersatzverkehr mit Bussen an. Das bedeutet auch, dass zwischen Böckstein und Klagenfurt die Fahrpläne angepasst werden müssen. Sämtliche Fernverkehrszüge von Kärnten in Richtung Salzburg fahren um bis zu einer halben Stunde früher ab, bzw. kommen um bis zu eine halbe Stunde später an. Anschlüsse können teilweise nicht garantiert werden.

Die Fernverkehrszüge in Richtung Slowenien und Kroatien fahren ebenfalls um bis zu eine halbe Stunde später in Villach ab. Am Montag, dem 12. Juni wird der erste Zug um 17.00 Uhr die Tauernbahn wieder passieren können - mehr dazu in Tauernbahn übers Wochenende gesperrt (salzburg.ORF.at).