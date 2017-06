Jugendlicher zu 18 Monaten Haft verurteilt

Der dritte Prozess am Landesgericht Klagenfurt am Dienstag war der Schlusspunkt einer Verhandlungsserie, bei der insgesamt vier jugendliche Straftäter vor dem Richter standen. Sie waren alle Teil der Szene am Heiligengeistplatz.

Schon in der Vorwoche stand der Jugendliche vor Richter Alfred Pasterk, die Verhandlung wurde vertagt, weil ein wichtiger Zeuge noch geladen wurde - mehr dazu in 14-Jähriger wegen Raubs vor Richter. Der Angeklagte, dem Raub, Körperverletzung, schwerer Einbruch und Diebstahl und unzählige Eigentumsdelikte zur Last gelegt wurden, bekannte sich in allen Punkten schuldig - bis auf einen Raub, der sich am 9. Juni des Vorjahres zugetragen hatte.

In einem Punkt freigesprochen

An beiden Verhandlungstagen gab es viele Zeugenaussagen, die kein wirklich klares Bild für den Raub an einem ebenfalls Jugendlichen ergaben. Deshalb wurde der Angeklagte gestern von diesem Anklagepunkt im Zweifel freigesprochen. Für den Rest der Taten lautet das noch nicht rechtskräftige Urteil 18 Monate Haft.

In der Urteilsbegründung ging Richter Alfred Pasterk auch auf den Zeugen ein, der erschienen war. Der 25 Jahre alte Serbe, ein Hilfsarbeiter, saß mit Bermudas, T-Shirt mit großem Marihuanablattaufdruck vor dem Richter. Für das Gericht war befremdlich, dass dieser sich ganz präzise an den Tattag vor einem Jahr erinnern konnte. Er stellte sich und dem Angeklagten ein lupenreines Alibi aus.

Mit zwölf Jahren Kontakt mit Drogen

Dass er sich nicht selbst belastete ist klar, hatte doch beim Prozess in der Vorwoche, eine Zeugin den 25-Jährigen als Drahtzieher hinter den kriminellen Jugendlichen angegeben. Aber es gebe keine Beweise, wie der Richter betonte. Der jugendliche Angeklagte, der eine Kindheit bei der Großmutter und in einer betreuten Wohngemeinschaft hinter sich hat, kam schon mit zwölf Jahren mit schweren Drogen in Kontakt kam. Er geriet immer weiter auf die schiefe Bahn. Am Dienstag nahm er das Urteil von 18 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung an. Fast die Hälfte davon saß der Jugendliche schon in Untersuchungshaft ab.

