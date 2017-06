Zukunft gestrandeter Panzerhaubitze offen

Für jene gestrandete, aber funktionstüchtige NATO-Panzerhaubitze, die seit einer Woche auf einem Parkplatz der Südautobahn steht, fühlt sich niemand zuständig. Das Kriegsgerät steht unbewacht im neutralen Österreich.

Auf ORF-Anfrage beim Verteidiungsministerium hieß es, man sei nicht zuständig. Man könne ja niemanden verhaften, weil das Kriegsgerät aus Italien gestrandet sei, auch wenn es eindeutig Kriegsmaterial sei. Der Tieflader samt der 50 Tonnen schweren Haubitze war ja in Kärnten abgestellt worden, weil die Last auf die einzelnen Achsen des Aufliegers für Österreich unerlaubt hoch war, wie eine Polizeikontrolle. zeigte.

Der Polizeisprecher Rainer Dionisio sagte am Dienstag, seine Kollegen würden das Kriegsgerät nicht bewachen, im regulären Streifendienst würde man aber immer wieder vorbeifahren. Es fehle noch eine Genehmigung des Landes Kärnten, dann könne der Frächter das Gerät abholen. Würde ein ähnliches Gerät des österreichischen Bundesheeres auf einem Autobahn-Parkplatz stranden, würde man sicher eine Wache abstellen, hieß es auf Anfrage des ORF.

ORF/Peter Mat´ha

Der Bozener Frächter, der die italienische Haubitze nach Deutschland bringen sollte, gab am Dienstag keine Antwort auf die Frage, wie es mit der militärischen Fracht weitergehen solle. Auch das Außenministerium blieb dazu eine Antwort schuldig.

Inbetriebnahme nur für Experten möglich

Die ASFINAG sieht den Zwangsstopp eher gelassen. Man hoffe aber, dass die Haubitze bald wieder weg sei. Andreas Scherer vom Bunkermuseum am Wurzenpass machte sich am Dienstag bei einem deutschen Panzermuseum schlau, ob das Kriegsgerät einfach in Betrieb zu nehmen wäre.

Der Zugang sei relativ einfach, brauche dazu allerdings Werkzeug. Die Haubitze dann zu starten sei aber sehr schwierig aufgrund ausgeklügelter High-Tech-Computersysteme, für deren Bedienung man eine entsprechende Ausbildung benötige. Zahlreiche Technikfreaks besuchten in den letzten Tagen die NATO-Panzerhaubitze auf dem abgesperrten Parkplatz. So nahe kommt man dem Kriegsgerät sonst selten.

