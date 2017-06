Aus Elternhaus wird Kulturbauernhof

Der Kärntner Theatermacher und Regisseur Zdravko Haderlap verwandelt seinen heimatlichen „Vinklhof“ in Bad Eisenkappel mit Workshops und literarischen Wanderungen in einen Kulturbauernhof.

Mit seinem Programm zieht Haderlap viele Besucher auf seinen elterlichen Hof und macht ihn damit zum Kulturbauernhof. Der Vinklhof in Lepen ist ein Bergbauernhof mit einer bewegten Geschichte. Hier wurde schon im 18. Jahrhundert gewirtschaftet und in den Wäldern ringsum kämpften die Partisanen im zweiten Weltkrieg.

„Sichtbar machen, was verborgen liegt“

Der Theatermacher und Regisseur Haderlap übernahm den Hof von seinem Vater, um einen kulturellen Bildungsraum zu verwirklichen. „Die Region war immer arm und hat sich praktisch in ihrer Armut gebadet und auch in dieser Unfähigkeit herauszukommen. Das hat natürlich auch einen Vorteil. Dadurch ist nichts kaputt gegangen und was wir hier tun ist nichts anderes als wieder den Blick hinführen und sichtbar machen, was vor den Menschen hier im Verborgenen liegt", so Haderlap.

Erlebnisraum für schöpferische Ausdruckskraft

Rund 1.000 Besucher im Jahr nutzen den Vinklhof als Erlebnisraum, denn hier blühen neben der Landwirtschaft auch Literatur und schöpferische Ausdruckskraft. Für den in Wien lebenden Bildhauer Gregor Pokorny der ideale Arbeitsplatz, der davon sagt: „Ich liebe diesen Ort. Das ist wunderschön, das beste Freiluftatelier, das man sich vorstellen kann."

Sichtbarmachung von Talenten und Begabungen

Durch den Kulturtourismus wurde der Vinklhof ein Motor für die Regionalentwicklung in diesem ländlichen Raum. Sämtliche Leute sehnen sich nach solchen Orten, nach solchen Plätze, nach Selbstverwirklichung, nach Sichtbarmachung von Talenten und Begabungen und das ist ein Aspekt, der die Neugierigen herzieht, die diese Programme in Anspruch nehmen, vor allem aber auch die Werkstätten und die literarischen Wanderungen“, so Haderlap.

Bergbäuerliches Leben erwandern

In der Region werden die Originalschauplätze des bergbäuerlichen Lebens und des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus erwandert und damit die kulturhistorischen Sonn,- und Schattseiten nachvollziehbar gemacht, die die Schriftstellerin und Schwestern Zdravkos, Maja Haderlap, in ihrem Roman beschreibt.

„Während ich lausche, bricht in meiner Brust etwas ein, als ob ein aufgeschichteter Holzstoß abrollen würde, nach hinten in eine Zeit nach meiner Zeit, die nach mir greift, der ich nachzugeben beginne, aus Faszination und aus Schrecken. Zdravko Haderlap ist ein Theaterregisseur, der zum Vermittler seiner kulturhistorisch geprägten bäuerlichen Lebenswelt wurde und darin seine Berufung fand.