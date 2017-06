Nachhilfe in Kärnten nicht für alle leistbar

In Kärnten benötigt jedes fünfte Kind Nachhilfe. Nicht alle Eltern können sich das leisten. Eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer zeigt, dass sich die Kärntner im Österreichvergleich am stärksten finanziell belastet fühlen.

Der Zeugnistag naht und vielen Eltern kommt derzeit die Nachhilfe ihrer Sprösslinge teuer. 700 Euro pro Schüler zahlen Eltern in Kärnten für außerschulische Nachhilfe. Das hat eine IFES-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer ergeben. Insgesamt geben die Eltern dafür 6,3 Millionen Euro jährlich aus. „Wir reden von ca. vier % die Nachhilfe bräuchten, das aber nicht in Anspruch nehmen, ein Grund könnte sein, dass sich die Eltern das nicht leisten können“, sagt Cordula Wadl, die Bildungsexpertin der Arbeiterkammer.

6,3 Millionen Euro für Nachhilfe pro jahr

In keinem anderen Bundesland fühlen sich Eltern von Nachhilfe stärker belastet als in Kärnten. Laut Studie geben sie jährlich 6,3 Millionen Euro dafür aus. Doch es gibt Unterschiede von Schule zu Schule. Am wenigsten Nachhilfe brauchen laut dieser Studie jene Kinder, die auch am Nachmittag in der Schule betreut werden.

Arbeiterkammer finanziert Kurse

Um auch Familien mit niedrigem Einkommen die Nachhilfe ihrer Kinder zu ermöglichen, finanziert die Arbeiterkammer in den Volkshochschulen kostenlose Nachhilfekurse mit 120.000 Euro. „Wir werden bis Ende des Sommers rund 1000 Teilnahmen haben. Das heißt wir konnten eine große Zahl von Kindern unterstützen“, so Isabella Penz die pädagogische Leiterin der Arbeiterkammer.

Kärntner Eltern finanziell stark belastet

Kärntner Eltern fühlen sich laut Bildungsexpertin Cordula Wadl finanziell sehr stark belastet. „Wir sprechen von 66 Prozent, die sich stark bzw. sehr stark belastet fühlen. Im österreichweiten Vergleich sind es 49 Prozent. Ich kann nur mutmaßen und davon ausgehen, dass das Einkommen in Kärnten geringer ist und die durchschnittlichen Kosten ziemlich gleich sind wie in anderen Bundesländern, oder oft sogar ein bisschen höher“, so Wadl. Kostenlose Nachhilfe bieten die Volkshochschulen in allen Bezirkstädten für Kinder aus Familien mit wenig Einkommen.