Landtag: Historischer Akt für neue Verfassung

Im Kärntner Landtag soll am Donnerstag ein historischer Akt gesetzt werden. Geht alles nach Plan, wird die Landesverfassung und damit auch die Zusammensetzung der künftigen Landesregierungen geändert.

Derzeit sind in der Kärntner Landesregierung, nach dem Prinzip des Proporzes, alle Parteien ab einer bestimmten Größe, in der Konzentrationsregierung vertreten. Das soll sich ändern: Künftig sollen nur noch jene Parteien vertreten sein, die sich auf eine Koalition einigen (Koalitionsregierung). Damit will die Kärntner Dreier-Koalition von SPÖ, ÖVP und Grünen auch eines ihrer zentralen Versprechen aus dem letzten Wahlkampf umsetzten.

Regierungssitz nicht mehr fix

Den Proporz abzuschaffen heftete sich die Koalition vor der letzten Landtagswahl auf ihre Fahnen. Mehr als vier Jahre hat es nun gedauert, bis alle Details geregelt und die strittigen Punkte - vor allem die Nennung der slowenischen Volksgruppe in der Landesverfassung - ausverhandelt waren. Dabei wird der Wechsel von der Konzentrations- zur Koalitionsregierung größere Auswirkungen auf die Parteien haben, als die Volksgruppenfrage. Denn unabhängig davon, wie die nächste Wahl ausgehen wird, hat keine der Parteien mehr einen fixen Regierungssitz. Solange keine Partei die absolute Mehrheit besitzt, werden die Koalitionsverhandlungen entscheidend sein.

Im Gegenzug sollen die Oppositionsrechte im Landtag gestärkt und die Klubs mit mehr Personal und Geld ausgestattet werden. Schon ein Drittel der 36 Abgeordneten soll zukünftig eine Volksbefragung durchsetzten können. Ein neues Budget wird erst beschlossen werden können, wenn ein Rechnungsabschluss für das alte vorliegt. Das war in der Vergangenheit in Kärnten nicht immer so und hat etwa dazu geführt, dass das wahre Ausmaß der Hypo-Haftungen vielen unbekannt war.

Strengere Regeln für künftige Regierung

Für die künftigen Regierungsparteien werden strengere Regeln gelten. Die Beschlüsse müssen einstimmig sein, Ausnahme sind Stimmenthaltungen. In den Regierungsbüros wird es maximal 70 Dienststellen geben, zuletzt waren es mehr. Die Regierung wird außerdem mit einfacher Mehrheit bei der Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten im Landtag abgewählt werden können.

Für den Beschluss der neuen Verfassung ist am Donnerstag die Verfassungsmehrheit, also die Zustimmung von zwei Drittel der Abgeordneten nötig. Neben den Koalitionsparteien hat sich auch das Team Kärnten für die Abschaffung der Konzentrationsregierung ausgesprochen. FPÖ und BZÖ lehnen die Nennung der slowenischen Volksgruppe in der Verfassung ab.

