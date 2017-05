Schnapsidee: Radbagger umgeparkt

Seit Ende April hat die Polizei wegen eines vermeintlichen Diebstahlsversuch in St. Margarethen im Rosental ermittelt. Nun stellte sich heraus, dass ein 36-Jähriger im Gasthaus auf die Idee gekommen war, den Bagger auf einen Tieflader zu laden.

Der Vorfall ereignete sich Ende April. Die Polizei wurde zu einer Baustelle in St. Margarethen gerufen. Unbekannte Täter sollen versucht haben, einen 120.000 Euro teuren Radbagger zu stehlen. Einem Arbeiter war aufgefallen, dass der Bagger umgeparkt worden war. Der Bagger wurde mit einem Schlüssel in Betrieb genommen und dann auf einen ebenfalls auf der Baustelle abgestellten Tieflader eines anderen Unternehmens verladen. Die Polizei ging davon aus, dass die Täter den Lkw samt Bagger stehen ließen, weil sie gestört wurden und flüchteten.

Idee bei „Gasthausgespräch“

Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges lautet das Delikt. Einen Monat lang trug die Polizei Spuren zusammen. Dann führten Hinweise aus der Bevölkerung zu einem Verdächtigen. Der 36 Jahre alte Mann aus dem Rosental zeigte sich geständig, den Radbagger in Betrieb genommen zu haben, er habe ihn allerdings nie stehlen wollen. Die Idee dazu sei aus einem Gasthausgespräch entstanden, so der Mann in seiner Einvernahme, er wird angezeigt.