Traditionsboutique Rikki Reiner konkurs

Das bekannte Traditionsunternehmen Rikki Reiner ist in Konkurs. Als Gründe werden Internethandel und geändertes Kaufverhalten genannt. Die Überschuldung der Boutique beträgt 446.000 Euro

Rikki Reiner war in Klagenfurt bekannt für hochwertige Mode. In der Vergangenheit wurden auch in St. Veit, Wolfsberg und Feldkirchen Filialen betrieben. Vom Konkurs sind sechs Dienstnehmer und rund 40 Gläubiger betroffen, so der KSV1870. In der Begründung hieß es, durch Internethandel und einer Änderung des Kaufverhaltens der Ziegruppen sei es nicht mehr möglich gewesen, kostendeckend zu arbeiten.

Im Unternehmen sind noch sechs Mitarbeiter beschäftigt. Der Betrieb wird ab sofort geschlossen. Ein Abverkauf fand in den letzten Wochen statt, so AKV Europa. Die Schulden betragen 510.000 Euro, davon sind 260.000 Bankverbindlichkeiten. Die Forderungen bei den Lieferanten betragen rund 95.000 Euro. Vermögenswerte sind vor allem Warenbestände in Höhe von 54.000 Euro sowie Einrichtung und Bankguthaben. Die Überschuldung beträgt rund 446.000 Euro.