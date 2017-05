Lkw stürzte 15 Meter über Böschung

Ein 44 Jahre alter Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist am Dienstag kurz vor Mittag mit seinem Lkw auf einem Almweg verunglückt. Er kam vom Weg ab und stürzte 15 Meter in einen Wald. Der Lenker wurde schwer verletzt.

Der Lkw-Lenker war gegen 11.20 Uhr auf einer Alm mit Wegsanierungsarbeiten beschäftigt. Beim Abtransport von überschüssigem Material geriet er beim Talwärtsfahren mit seinem dreiachsigen Lkw in einer Rechtskurve zu weit nach rechts. Dabei gab der Untergrund nach und der Lkw stürzte 15 Meter über das steil abfallende Gelände in den Wald.

LPK Kärnten

Schwerverletzter Lenker brach zusammen

Das Schwerfahrzeug überschlug sich und blieb an einem Baum hängen. Der Lenker konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Dann brach er aber mit schweren Verletzungen zusammen. Er wurde von Arbeitern ins Tal transportiert, wo er vom Rettungshubschrauber RK1 übernommen und ins Klinikum Klagenfurt gebracht wurde.