Anrainer zogen Autolenker aus Unfallwrack

Glimpflich geendet hat am Montag Unfall in Ebenthal: Ein junger Autolenker kam von der Straße ab und stürzte in einen Bach. Der Wagen ging unter. Anrainer retteten den Lenker.

Der wagen kam im Bachbett auf dem Dach zu liegen. Der Lenker war zwar unverletzt, konnte sich aber nicht selbst aus dem Auto befreien, weil er eingeklemmt war.

ÖAMTC/Umschaden

Der Lenker wurde von Anrainer geborgen. Das Auto wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen.