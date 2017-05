Klettergarten im Maltatal: Eröffnung im Juni

Österreichs höchste Staumauer, die Kölnbreinsperre im Maltatal, hat für 35.000 Euro einen Klettergarten und einen Klettersteig, für Anfänger und Familien aber auch als Tarningsgelände für alpine Vereine bekommen. Eröffnet wird dieser im Juni.

Vier Bergführer haben den Auftrag bekommen nahe der Staumauer Kölnbreinsperre etwas für kletterinteressierte Urlauber zu machen. Franz Kager, einer der vier Experten testete, wie weit die Schrittabstände sein dürfen und ob eine zukünftige Kletterroute auch für Neulinge geeignet ist.

ORF

Freude für Einsteiger und Fortgeschrittene

„Klettern ist nach wie vor eigenverantwortlicher Sport. Man braucht gewisse Grundkenntnisse, aber von der Infrastruktur her ist es so, dass auch Einsteiger in den Klettersport hier Freude finden werden“, so Kager.

ORF

17 mögliche Kletterrouten

Bis zu 60 Meter steil bergauf geht es auf in einer Passage. Zwei Wochen lang waren die Gestalter des Klettergartens in der Wand. Einige der 17 Sportkletterrouten sind noch nicht fertig. Zuvor muss jeder der Sicherungshaken so im Gneis angebracht werden, dass er lange hält. Der jüngste Klettersteig in der Wand ist 200 Meter lang.

ORF

„Wo es möglich ist, kann man auch mit dem Niro-Material arbeiten. Das ist eine eigene Legierung und die hat eine Haltbarkeit oder Lebensdauer von 30 bis 40 Jahren“, erklärt Reinhard Ranner, der vor Ort Sicherungshaken anbringt.

ORF

Projekt von Bergrettung initiiert

Ein bisschen sauberer muss die Wand auch noch werden. Erde könnte den Fels gefährlich rutschig machen. Der neue Klettergarten bei der Staumauer soll nicht nur für Touristen da sein. „Das war eigentlich der Grundansatz, dass wir in erster Linie für die Bergrettung eine Übungsstätte schaffen. Das Projekt ist auch von ihr initiiert worden. Aber natürlich wird auch Alpinpolizei oder Militär das Gelände nützen könne und auch zum Beispiel die alpinen Verein für Tagesausflüge“, so Kager, der Ausbilder bei der Bergrettung ist.

ORF

Im Juni gibt es die offizielle Eröffnung. Ausprobieren kann man ihn, die nötige Sicherheitstechnik, vorausgesetzt, schon jetzt.