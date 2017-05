Erstes Hitzewochenende steht bevor

Laut Meterologen steht in Kärnten das erste Hitzewochenende bevor. Temperaturen bis zu 30 Grad sind möglich. Am Dienstag soll der Höhepunkt erreicht sein. Das Klagenfurter Strandbad ist für den Ansturm gerüstet.

„Wir sind vorbereitet“, sagte der Bäderchef der Klagenfurter Stadtwerke, Gerald Knes am Freitag. Er erwartet sich für das kommende Wochenende 2.500 bis 5.000 Besucher im Strandbad Klagenfurt. „Viele Kärntner verbringen zwar das verlängerte Wochenende an der Oberen Adria, dafür sind viele Gäste bereits in Kärnten, etwa die GTI-Fahrer“, so Knes.

Sprung ins Nass Das erste Sommerwochenende steht bevor, am Freitag wagten schon viele den Sprung in den Wörthersee.

Bisher sei die Saison im Strandbad eher ruhig verlaufen. „Einige hundert Leute waren täglich da, darunter viele Stammgäste.“ Seit Donnerstag sei auch das Loretto-Bad, das in den vergangenen Wochen umgebaut wurde, wieder geöffnet.

ORF

Laut Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie in Klagenfurt steht das erste Sommerwochenende bevor. „Morgen am Samstag können in Unterkärnten noch einige Wolken durchziehen, am Sonntag ist dann in ganz Kärnten wolkenloses Wetter zu erwarten“, so Rainer, wobei es im Westen Kärntens am wärmsten werden soll bei Temperaturen vielleicht sogar bis zu 30 Grad. Am Montag und am kommenden Dienstag soll es mit bis zu 31 Grad noch heißer werden.