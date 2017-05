Polizei beruhigt: Heiligengeistplatz sicher

Nach einer Prügelattacke unter Jugendlichen am Heiligengeistplatz in Klagenfurt versucht die Polizei zu beruhigen. Der stark frequentierte Busbahnhof in der Landeshauptstadt sei sicher. Mehr Kontrollen werde es nicht geben.

Hunderte Jugendliche, Schüler, Kinder, Pensionisten und Pendler warten am Heiligengeistplatz jeden Tag auf ihren Bus. Es ist ein Kommen und Gehen. Aber auch Obdachlose und Schmierereien auf Wänden prägen das Bild dieses Busbahnhofes.

ORF

Polizei: Wenig Anzeigen, keine Drogen

Die Polizei beruhigt aber, der Heiligengeistplatz sei sicher, Probleme mit Jugendlichen gäbe es nicht nur am Heiligengeistplatz, sagte Wolfang Pittino vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt. Es gebe wenige Anzeigen und auch keine Hinweise, dass Banden auf dem Heiligengeistplatz aktiv wären. Zudem sei der Busbahnhof auch kein Drogenumschlagplatz. Dennoch werde dort seit Jahren kontrolliert, Tag und Nacht, gemeinsam mit dem Ordnungsamt.

ORF

Privater Wachdienst vor früherem Einkaufszentrum

Patrik Mihajlovic bewacht täglich das Gebäude, in dem früher ein Einkaufszentrum untergebracht war. „Ich stehe hier, weil viele Obdachlose unterwegs sind, die auch Alkohol konsumieren. dann gibt es auch noch Gruppen von Jugendlichen, die vielleicht Leute anpöbeln.“

Auch der Vorfall vor wenigen Tagen, bei dem ein 15 Jahre alter Schüler von anderen verprügelt wurde ist ihm bekannt. „Wäre ich um 7.15 Uhr schon da gewesen, wäre ich eingeschritten und hätte etwas dagegen unternommen, dass der 15-Jährige gemobbt wurde. Ich hätte die Polizei informiert.“

ORF

Heuer bisher acht Anzeigen

Pittino: „Wir haben heuer bisher sieben leichte Körperverletzungen und einen Raufhandel angezeigt bekommen. Fünf Straftaten konnten wir klären, es handelte sich dabei aber nicht um Problemjugendliche, sondern um Taten unter Alkoholeinfluss. Die Tatzeiten sind relativ breit gefächert: Es kommt in den frühen Morgenstunden zum Teil vor, aber vorwiegend in der Nachtzeit. Der Heiligengeistplatz wird durch die Polizei kontrolliert und es gibt eine Videoüberwachung.“

ORF

Prügelattacke: „Platz war Zufallstatort“

Dass vor wenigen Tagen ein 15-Jähriger dort verprügelt wurde, hänge nicht direkt mit dem Heiligengeistplatz zusammen, sagte Pittino. „Dazu muss man sagen, dass es für die Tat eine Vorgeschichte gibt. Der Heiligengeistplatz wurde für diese Straftat nicht unmittelbar ausgewählt, er war ein Zufallstatort.“

Beschwerden gebe es immer wieder über die Obdachlosen, die sich dort treffen, diese seien aber wenig gewaltbereit, sagte Pittino. „Die Obdachlosen sind nicht dieses Problemfeld im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Allenfalls kontrolliert das Ordnungsamt, um dies Szene in Grenzen zu halten und damit Passanten nicht belästigt werden.“