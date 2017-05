Minderheiten-EM Europeada 2020 in Kärnten

Kärnten hat den Zuschlag für die Europeada, die Fußballeuropameisterschaft der autochthonen nationalen Minderheiten, erhalten. 2020 findet sie - zum 100-Jahr-Jubiläum der Volksabstimmung - in Kärnten statt.

Die Kärntner Bewerbung unter dem Motto „Together unique“, die vom Slowenischen Sportverband in Kärnten eingereicht wurde, erhielt am Samstag bei der Auslosung des Gastgeberlandes für die Europeada 2020 in der Rumänischen Stadt Cluj den Zuschlag. Die Europea wird in mehreren südkärntner Gemeinden austragen.

Parallelveranstaltung zur Euro

Die Europeada findet alle vier Jahre parallel zur Euro statt. 30 Teams mit Sportlern verschiedener Minderheiten aus ganz Europa nehmen daran teil. Das erste Mal fand die Europeada 2008 in Graubuenden bei den Rätoromanen in der Schweiz statt, als die europäischen Nationalmannschaften in Österreich und in der Schweiz spielten. Das Team Kärnten mit Kärntner Amateurfußballern nahm das erste Mal 2012 an der Europameisterschaft in Deutschland teil. Bei den Lausitzer Sorben kam das Kärntner Team bis ins Halbfinale.

Zuletzt fand die Europeada im Vorjahr in Südtirol statt, wo das Team Kärnten - unter der Leitung von Marijan Velik - den dritten Platz erringen konnte - mehr dazu in Europeada vas je v minulem tednu najbolj zanimala.