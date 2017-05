Mehrere Jahre Haft für Räuber

Drei mutmaßliche Räuber standen am Dienstag - unabhängig voneinander - in Klagenfurt vor Gericht. Zwei der Angeklagten begingen am selben Tag einen Überfall. Sie wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Am 17. Februar wurde in Pischeldorf ein Friseurladen ausgeraubt, in Klagenfurt wurde eine Trafikantin überfallen. Beide Täter konnten rasch nach den Überfällen verhaftet werden. Heute mussten sie sich wegen Raubes vor Gericht verantworten.

Der 22-jährige erste Angeklagte wurde mit Handschellen aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Er gestand vor dem Richter Matthias Polak den Überfall. Er habe 1.200 Euro Schulden bei einem Drogenhändler gehabt. Aus Angst, der Dealer würde seiner Familie etwas antun, hätte er die Trafik überfallen.

Drei Jahre Haft für Trafik-Überfall

Er sei mit einer Kapuzenjacke und Sonnenbrille getarnt in die Trafik in Klagenfurt gestürmt, so der Angeklagte am Dienstag, Er hatte damals ein Küchenmesser als Waffe. Die Trafikantin reagierte jedoch so forsch, dass der 22-Jährige zu Fuß flüchtete. Wenig später stellte er sich der Polizei, mehr dazu in Räuber stellte sich selbst der Polizei. Der Mann wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Bei Überfall 250 Euro erbeutet

Ebenfalls am 17. Februar überfiel ein 24 Jahre alte Mann ein Friseurgeschäft in Pischeldorf. Er hielt der Besitzerin eine Gaspistole vor das Gesicht und forderte Geld. Der fünffach vorbestrafte Mann war am Dienstag vor Gericht geständig und sagte, er habe das aus Geldnot und in Verwirrung des Drogenentzuges getan. Sein Verteidiger sprach von einer klassischen Beschaffungskriminalität. Der 24-jährige hatte 30.000 Euro Schulden. Bei dem Überfall erbeutete der Mann 250 Euro.

„Das war meine letzte Straftat“

Noch am Abend des Überfalls wurde er ausgeforscht. Der 24-Jährige beteuerte vor Gericht, dass dieser Raub die letzte Straftat war. Er mache jetzt eine Therapie, wolle seine schwierige Kindheit aufarbeiten und im Gefängnis eine Lehre beginnen. Das Urteil: sieben Jahre Haft. Auch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig.