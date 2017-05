Werben um Fans: WAC verteilt Türhänger

In der Fußball-Bundesliga kämpft der RZ Pellets WAC gegen den Abstieg. Für das kommende Spiel gegen die Austria in der Lavanttal-Arena verteilte der Verein 25.000 Türanhänger im Lavanttal. Ziel ist, jeden Fan ins Stadion zu bekommen.

Am kommenden Samstag treffen die Lavanttaler Wölfe im Heimspiel auf die Wiener Austria. Es geht dabei um wichtige Punkte. Der WAC liegt derzeit in der Tabelle vier Punkte vor dem Tabellenletzten Ried. Drei Runden sind in dieser Saison noch zu spielen.

Türanhänger als Anzahlung für Ticket

Die Wolfsberger wollen jeden einzelnen Lavanttaler für das wichtige Heimspiel gewinnen. Deshalb hat die Vereinsführung für dieses Match eine besondere Aktion ins Leben gerufen. Es wurden 25.000 Türhänger in der gesamten Region verteilt. Auf diesen Türhängern findet sich eine Information zu einer Fanshop-Aktion und der Hinweis auf eine Ticketaktion. Bei diesem Spiel bekommt jeder WAC-Fan, der mit dem Türhänger in die Geschäftsstelle der Lavanttal Arena kommt, ein Stehplatz-Ticket um 10 Euro.

ORF

Die Statistik spricht allerdings gegen die Wolfsberger. Zuletzt konnten die Lavanttaler einen Punkt gegen die Austria Wien im März 2016 holen. Der letzte Sieg gelang dem WAC im Dezember 2015.