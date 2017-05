Bombenalarm: Kirche wegen Rucksacks evakuiert

Ein herrenloser Rucksack hat am Samstag in Klagenfurt für Bombenaralarm gesorgt. Dieser war bei der Koptisch-Orthodoxen Kirche abgestellt worden. Die Kirche musste evakuiert, die Bahnstrasse großräumig gesperrt werden.

Gegen Mittag zeigte ein Passant in der Bahnstraße einer Polizeistreife an, dass ein Mann in der Nähe der Kirche einen Rucksack abgelegt und sich danach schnell entfernt habe. Zu diesem Zeitpunkt fand gerade eine Messe mit 40 Besuchern statt.

Zugsverkehr eingestellt, Straße gesperrt

Weil nicht auszuschließen war, dass es sich beim Rucksack um eine Sprengfalle handelt, wurden die Kirchenbesucher von der Polizei ins Freie gebracht. Auch der Zugsverkehr auf der unmittelbar angrenzenden Bahnstrecke musste aus Sicherheitsgründen eingestellt und die Bahnstraße gesperrt werden.

Danach wurde der Rucksack von Spezialisten untersucht. Die Sprengstoffexperten der Polizei konnten bald Entwarnung geben.

Toilettartikel und Kleidung

Es stellte sich heraus, dass sich im Rucksack lediglich Bekleidung, Toilettartikel und Dokumente befanden. Diese lassen laut Polizei auf den Eigentümer schließen, derjenige konnte aber noch nicht erreicht werden. Die Sicherungsmaßnahmen wurden laut Polizei um 13.40 Uhr aufgehoben.