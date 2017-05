ARBÖ Kärnten wählt neuen Präsidenten

Der ARBÖ hält am Samstag in Krumpendorf seine Jahreshauptversammlung ab, bei der unter anderem der neue Präsident gewählt wird. Es ist die erste Jahreshauptversammlung seit der ARBÖ Kärnten wieder eine eigene Landesorganisation ist.

Bei der Landeskonferenz werden mehr als 150 Gäste anwesend. Rund 60 Delegierte werden das Präsidium das Schiedsgericht und die Rechnungsprüfer wählen. Aus momentaner Sicht dürfte der Anwalt Andreas Puswald aus St. Veit neuer ARBÖ-Präsident werden.

Jank: ARBÖ soll „zukunftsfit“ werden

Seit einigen Jahren schreibt die ARBÖ-Landesorganisation Kärnten wieder schwarze Zahlen. Das machte auch den Bau des neuen Landeszentrums im Jahr 2014 möglich - mehr dazu in -ARBÖ errichtete neue Landeszentrale. Nun soll weiter investiert werden, sagt ARBÖ Kärnten-Geschäftsführer Thomas Jank: „Jetzt gilt der Blick nach vorne, dass wir in den nächsten zehn Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben und das eine oder andere Prüfzentrum, das leider in die Jahre gekommen ist, erneuern bzw. neu bauen.“

Auch im Geschäftsbereich gelte es, neue Ideen zu haben und „neue Wege zu gehen, um sich den Herausforderungen der Zeit anzupassen. Hier gibt es bereits im Hintergrund zahlreiche Initiativen.“

Für Mitglieder wieder attraktiv werden

Der ARBÖ Kärnten steht derzeit bei rund 30.000 Mitgliedern. Die Zahl stagnierte in den vergangenen Jahren laut Jank. Für den Geschäftsführer steht ganz oben auf seiner Liste, in Zukunft Menschen wieder vom ARBÖ zu überzeugen: „Wir sind bestrebt, darauf einzuwirken, dass dem Autofahrer nicht noch mehr als bisher das Geld aus der Tasche gezogen wird. Man muss die Mitglieder mit unserem Unternehmen zufrieden stellen. Hier gilt es, das Service weiter auszubauen und die Mitarbeiter weiter bei Laune zu halten.“

Noch sei der ARBÖ nicht dort angekommen, wo er hingehörte, räumte Jank ein: „Auch die Kärntner Wirtschaft braucht eine funktionierende Infrastruktur und die ist im Moment nicht gegeben.“