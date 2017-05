Studenten wählen ihre Vertreter

Von 16. bis 18. Mai wählen die Studenten ihre Vertretung. Sechs Listen stehen an der Universität Klagenfurt zur Wahl. Die Wahlbeteiligung war in den letzten Jahren gering, viele Studenten fühlen sich nicht gut informiert.

Mit den Slogans #mitbestimmen, #aktivwerden, #anpacken will die Österreichische Hochschülerschaft Klagenfurt die mehr als 10.000 Studierenden an der Alpen-Adria Universität zum Wählen motivieren. Alle zwei Jahre werden die Bundesvertretung, die Universitätsvertretung und die Studienvertretung gewählt.

Sechs Listen stellen sich der Wahl

Für die Universitätsvertretung in Klagenfurt stellen sich sechs Listen auf: Plattform unabhängiger Studierender (PLUS), Grüne und Alternative Student_innen (GRAS), AktionsGemeinschaft Kärntner Studenten (AG), Verband Sozialistischer Student_innen Österreich (VSSTÖ), Ring Freiheitlicher Studenten Kärntens (RFS) und Junge liberale Studirende (JUNOS). Insgesamt werden 13 Mandate vergeben.

2015 war die PLUS mit der absoluten Mehrheit als klarer Sieger hervorgegangen. Die Wahlbeteiligung lag nur bei 22,5 Prozent, das ist historisch niedrig.

ORF/Toplitsch

Studenten fühlen sich schlecht informiert

Von den meisten Studierenden wird das Recht wählen zu gehen zwar anerkannt, viele haben aber das Gefühl, dass die Informationskanäle nicht so gut gewählt seien. Manche denken auch, dass es bei den ÖH-Wahlen nicht so einen Unterschied mache, wen man wähle. Einige fühlen sich zu schlecht informiert. Die Studenten fordern einen besseren Austausch zwischen Studenten und Interessenvertretung, sie wünschen sich mehr persönlichen Kontakt mit den Studierenden. Eine Studentin regt auch Wahlveranstaltungen an.

Daher setzt man von Seiten der unterschiedlichen Interessensvertretungen auf einen sichtbaren Wahlkampf. Davon zeugen die unzähligen Wahlplakate und Informationsstände an der Alpen-Adria-Universität. An der Fachhochschule Kärnten haben die Studenten schon am Freitag die Möglichkeit, ihre Stimme für die ÖH-Wahlen abzugeben.

