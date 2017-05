Dieb „tauschte“ altes Rad gegen neues

Ein unbekannter Fahrraddieb hat in Villach einem Pensionisten ein mehrere tausend Euro teures E-Bike gestohlen. Sein altes Fahrrad ließ er am Tatort liegen.

Die Villacher Polizei sucht nach einem dreisten Fahrraddieb. Der Unbekannte hatte am Dienstag in der Trattengasse einem 77 Jahre alten Pensionisten ein E-Bike gestohlen. Der Pensionist hatte das mehr als 4.000 Euro teure Fahrrad nur kurz vor einem Geschäft abgestellt. Er sei nur kurz in das Haus gegangen, als er wieder heraus war sein Bike weg, gab der 77-Jährige vor der Polizei an.

Privat

Privat

Der Dieb hatte dem Pensionisten sein altes Fahrrad da gelassen. Erst am Tag danach erstattete der Villacher Anzeige. Laut Polizei habe diesen Diebstahl niemand beobachtet. Die Polizei hofft dennoch auf Mithilfe aus der Bevölkerung.