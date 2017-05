Gesundheitszentrum insolvent

Über das Vermögen des der Betriebsgesellschaft des Gesundheitshauses „Tessera Ena“ ist am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet worden. Das Gesundheitshaus im Stadtteil Viktring gibt es erst seit eineinhalb Jahren.

Das Konzept von „Tessera Ena“ ist es, Räumlichkeiten in dem Gesundheitshaus in Klagenfurt Viktring an Ärzte und Therapeuten zu vermieten. Offenbar war das Interesse nicht sehr groß, Gemeinschaftspraxen zu eröffnen. Mehrere Gläubiger stellten nun den Konkursantrag gestellt, wie der Kreditschutzverband von 1870 und der Alpenländische Kreditorenverband auf Anfrage des ORF bestätigen.

Weiterführung von Gesundheitshaus geplant

Die Schulden liegen dem Vernehmen nach bei rund 300.000 Euro. Es gibt eine Liegenschaftsgesellschaft und eine Betriebsgesellschaft. Betroffen von dem Konkursverfahren ist aber nur die Betriebsgesellschaft. Die erste Gläubigerversammlung wurde für 20. Juni angesetzt. Die Gesellschafter wollen jedenfalls das Gesundheitshaus mit einem neuen Konzept fortführen. Dazu muss allerdings die Mehrheit der Gläubiger die Zustimmung geben.

Zweites Zentrum in der Steiermarkt

„Tessera Ena“ betreibt noch ein weiteren Gesundheitszentrum in Raaba Grambach in der Steiermark. Dort sind auf 2.100 Quadratmetern ebenfalls Wahlärzte und Therapeuten eingemietet. Dieses Gesundheitszentrum wird von einer anderen Gesellschaft betrieben, die auch einen andere Geschäftsführer hat, als jenes in Klagenfurt Viktring. Das Gesundheitszentrum in der Steiermark sei vom Konkurs nicht betroffen, heißt es.