Flugboot-Nachbau: Suche nach Originalmotor

Seit drei Jahren bauen Jugendliche aus vier HTLs gemeinsam am Nachbau des Flugbootes RII von 1918. Der Jungfernflug, der für 2018 geplant war, musste bereits verschoben werden. Nun sucht man verzweifelt einen Originalmotor.

Das aus Holz gebaute Flugboot RII wurde vom Klagenfurter Ingenieur Josef Mickl vor 99 Jahren entwickelt und gebaut. Die Flugzeugbauer von heute sprechen von einer technischen Meisterleistung. Das Flugboot diente der Fernaufklärung und hat 18 Meter Spannweite.

Mithilfe der Originalpläne wird seit drei Jahren am Nachbau des Flugboots getüftelt. Mit dabei sind die HTL Lastenstraße Klagenfurt, die HTL Wolfsberg, die HTL Ferlach und die HTL Villach. Es ist nun auch die Berufsschule Villach mit dabei, ihre Aufgabe werden die Lederarbeiten, Sitze, Regenschutz etc. sein, sobald der Rumpf fertiggestellt ist.

„Nur im Teamwork zu schaffen “

In Villach wird seit mehreren Monaten am zwölf Meter langen Flugzeugrumpf gebaut. Einer der dutzenden Schüler, sie im Projektunterricht oder in Form einer Maturaarbeit mitmachen, ist Nikolaus Steurer. Er sagte, es sei ein großes und tolles Projekt und er überlege im Unterricht immer schon die nächsten Schritte im Voraus. Christopher Pontasch erkannte, dass einer allein nicht weiter komme, es sei nur im Teamwork möglich.

Bernhard Santner, Lehrer HTL Villach sagte, man habe versucht, mit anderen Methoden, Platten-Werkstoffe mit Hilfe der CNC Maschine herauszufräsen. Man sei aber mit dem Gewicht nicht zurechtgekommen und baue nun wirklich 1:1, wobei verschiedene Hölzer mit verschiedenen technischen Eigenschaften verwendet werden.

Projekt Flugboot Praktisches Arbeiten an einem 100 Jahre alten Pionierstück.

Wirtschaft mit im Boot

Von Anfang an wurde das Projekt „Flugboot“ von der Wirtschaft unterstützt. Holzsponsor ist Andreas Winkler. Es gehe darum, zu zeigen, dass es Zeiten vor Kunststoffen und Aluminium gegeben habe, wo man Flugzeuge Holz baute und die einsatz- und flugfähig waren. Bernhard Plasounig, Lehrlingsbeauftragter der Wirtschaftskammer, sagte, man vermittle der Jugend, was man mit geschickten Händen und klugen Köpfen schaffen könne.

Das Projekt ist derzeit an einem kritischen Punkt angelangt, man sucht händeringend nach einem Originalmotor des Flugboots. Ohne diesen ist ein Erstflug in den nächsten Jahren ungewiss, so Projektleiter Walter Krobath. Es gebe im heeresgeschichtlichen Museum einen 12-Zylinder-Austro-Daimler mit 350 PS, der genau in diesem Flugboot eingebaut gewesen sei. Den zu zerlegen und nachzubauen wäre eine tolle Option, oder auch, ihn zu revitalisieren.

Neu mit im Flugboot ist das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, das das Projekt finanziell unterstützt. In den nächsten zwei Jahren soll das Holz-Flugboot dann im Wörthersee abheben. An der Flugtauglichkeit zweifelt niemand mehr.

Pionier der Luftfahrt

Josef Mickl wurde 1885 in Klagenfurt geboren. Er war ein Pionier der österreichisch-ungarischen Luftwaffe und begann 1910 mit der Konstruktion der ersten Wasserflugzeuge im damaligen k.u.k.-Kriegshafen Pola (heute Kroatien). Er entwickelte bis 1914 drei verschiedene Wasserflugzeugtypen, bis 1918 folgten weitere fünf Typen. Durch den Friedensvertrag von Saint Germain wurde es Österreich verboten, Flugzeuge zu produzieren und eine Luftwaffe zu unterhalten. Mickl ging zu Austro-Daimler, wo damals Ferdinand Porsche Chef war. Er arbeitete mit ihm zusammen am Sascha-Rennwagen. Ab 1922 arbeitete Mickl für Jugoslawien als Luftfahrtexperte und Designer. 1931 ging er nach Österreich zurück und bekam einen Job bei Porsche in Stuttgart. Mickl starb 1965 in Klagenfurt.

