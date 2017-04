Betrunkene Brüder attackierten Polizisten

Bei einem Dorffest in St. Lorenzen im Gitschtal haben zwei Brüder am Sonntag für Wirbel gesorgt. Zuerst pöbelten sie lautstark Besucher an. Dann attackierten sie zwei Polizisten, die dabei leicht verletzt wurden.

Die Polizei musste alarmiert werden, weil die beiden stark alkoholisierten 23-Jahre alten Brüder aus dem Bezirk Hermagor bei einer Veranstaltung in St. Lorenzen im Gitschtal lautstark anwesende Gäste anpöbelten. Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten verhielten sich die beiden Männer gegenüber den Beamten sehr aggressiv und schlugen mit Händen und Füßen um sich.

Polizistin am Hals umklammert

Nachdem einer der beiden Burschen aus den Veranstaltungs-räumlichkeiten gebracht wurde und sich im Freien mehrmals übergeben hatte, sprang der nachgefolgte Bruder eine Beamtin an, umklammerte sie am Hals und versuchte sie zu Boden zu reißen. Der Bursche konnte von einem zweiten Beamten unter Mithilfe eines Securitymitarbeiters überwältigt werden. Er wurde vorläufig in Verwahrung genommen und wird auf freiem Fuße angezeigt. Die beiden Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen.