Verkehrskontrollen Richtung Süden gelockert

Rechtzeitig vor den Feiertagen und Fenstertagen im Mai und Juni werden die Grenzkontrollen für Slowenien und Kroatien gelockert. Vor Ostern hatten die verschärften Kontrollauflagen für bis zu sechs Stunden lange Wartezeiten gesorgt, vor allem vor dem Karawankentunnel.

Die EU-Kommission hat ein Einsehen mit Slowenien und Kroatien. Am Rande des Brexit Sondergipfels der 27 verbleibenden EU Staaten wurde mit den beiden Ländern am Samstag eine Einigung über die Kontrollen an den Schengengrenzen erzielt. Slowenien und Kroatien hatten sich nach der Einführung der verschärften Sicherheits-Checks Anfang des Monats über Kilometer lange Staus und stundenlange Wartezeiten beschwert.

Zielgerichtete Kontrollen von EU erlaubt

Auch viele Kärntner waren vor dem Osterwochenende davon betroffen. Vor allem vor dem Karawankentunnel waren starke Nerven gefragt. Dort dürfte auch die Situation während der Sommerferien oder vor verlängerten Wochenenden kritisch werden. Nun dürfen Slowenien und Kroatien zielgerichtete Kontrollen vornehmen, wenn die Wartenzeiten an den Grenzen mehr als 15 Minuten beträgt.

Anti-Terror: Abgleich persönlicher Daten

Seit Anfang April gelten verschärfte Auflagen für die Ein- und Ausreise von EU-Bürgern, sowohl für die Aussengrenzen des Schengen-Raumes als auch für die Aussengrenzen der EU. Die persönlichen Daten der Reisenden müssen mit Fahndungsdatenbanken und Datenbanken über verlorene oder gestohlene Papiere abgeglichen werden. Die Verschärfung soll dem Anti-Terror-Kampf dienen.