Trotz Regen und Kälte: Strandbäder öffnen

Am Samstag beginnt offiziell die Badesaison an den Kärntner Seen. Nach dem großen Umbau öffnet auch das Klagenfurter Strandbad wieder seine Pforten. Drei Millionen Euro wurden unter anderem in neue Kabinen investiert.

Vor wenigen Monaten wurde damit begonnen, den alten Kabinentrakt abzutragen. Die neuen Kabinen sind aus hellem Holz und etwas größer als die alten. Drei Millionen Euro wurden investiert, sagt Stadtwerke-Bäderchef, Gerald Knes. "Ziel ist es, die Gästezahlen zu halten, wobei uns das Wetter natürlich schon etwas einschränkt, so Knes.

Hude/Mein Klagenfurt/KK

Am Samstag öffnet auch das 1. Erlebnisbad am Presseggersee die Pforten. Ebenfalls am Samstag öffnet das Wörthersee-Strandbad Maiernigg, das auch von den Stadtwerken Klagenfurt betreut wird. Ende Mai folgt das Strandbad Loretto, wo zurzeit noch an den neuen Sanitäranlagen gearbeitet wird. Spüren werden die Besucher die Investitionen über höhere Eintrittspreise. Eine Tageskarte in einem der Stadtwerke-Strandbäder kostet zwischen zehn und 30 Cent mehr als im Vorjahr. Neu ist, dass für alle Bäder der Stadtwerke jetzt eine Saisonkarte gilt.

Vorerst freier Eintritt im Strandbad Schiefling

Bereits geöffnet hat das Strandbad in der Gemeinde Schiefling. Bis Mitte Juni kann man hier bei freiem Eintritt baden. Bis zum Muttertag eröffnen dann viele weitere Strandbäder in Kärnten, zum Beispiel am Millstätter See und am Klopeiner See. Erst später folgen die Strandbäder am Keutschacher See oder in Dellach am Wörthersee. Sie werden noch generalsaniert und öffnen erst im Juni.