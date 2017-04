Vier Berge und der Weg zu sich selbst

Tausende Pilger machen sich in der Nacht auf Freitag wieder auf den Weg über die heiligen vier Berge Kärntens. Der traditionelle Vierbergelauf ist aber nur einer von vielen Wallfahrten, die am „Dreinagelfreitag“ stattfinden.

Der „Dreinagelfreitag“ ist benannt nach den drei Nägeln, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Er findet am zweiten Freitag nach Ostern statt. Dieser Tag ist gleichzeitig der Auftakt der Pilgersaison. Zahlreiche Wallfahrten finden in Kärnten statt.

Um Mitternacht startet der traditionelle Vierbergelauf, der Pilgerweg führt 52 Kilometer über den Magdalens-, Ulrichs-, Veits- und Lorenziberg. Dabei werden 2.500 Höhenmeter überwunden. Tausende Wallfahrer - auch aus anderen Bundesländern - nehmen daran jedes Jahr teil. Einige machen sich aus religiösen Gründen auf dem Weg und legen die Strecke betend zurück. Für viele ist der Vierbergelauf mittlerweile eine Sportveranstaltung geworden.

"Die Wallfahrtswege geben Gelegenheit, in Gemeinschaft unterwegs zu sein, sich getragen zu wissen und zugleich bewusst auf den eigenen Lebensweg zu blicken, in einer Zeit, in der vieles hektisch ist und schnell gehen muss“, erklärt Roland Stadler, Leiter des Referats für Pilgern und Reisen der Diözese Gurk, die zunehmende Beliebtheit von Wallfahrten.

Jauntaler Dreibergelauf

Zeitgleich mit dem Vierbergelauf startet der Jauntaler Dreibergelauf mit einer Mitternachtsmesse in der Wallfahrtskirche auf dem Lisnaberg. Diese Wallfahrt führt etwa 27 Kilometer über St. Luzia und Heiligenstadt nach Heiligengrab.

Auch im Lavanttal findet am „Dreinagelfreitag“ eine „Drei-Berge-Wallfahrt“ statt. Die Pilger starten um 6.30 Uhr bei der Weinbergkirche in der Stiftspfarre St. Paul. Die Drei-Berge-Wallfahrt führt dann über den Josefsberg zum Johannesberg. Am „Dreinagelfreitag“ machen sich auch im Gurktal Wallfahrer auf den Weg. Aufbruch ist um 5.15 Uhr bei der Pfarrkirche Zweinitz. Von dort geht es weiter zur Filialkirche St. Magdalena und der Pfarrkirche Weitensfeld bis nach Altenmarkt.

Kinderwallfahrt im Lavanttal

Seit vielen Jahrzehnten gibt es im Lavanttal auch die Tradition der Kinderwallfahrt am „Dreinagelfreitag“. Vom der Volksschule Prebl wandern die Kinder mit Liedern und Gebeten und gemeinsam mit zahlreichen weiteren Teilnehmern nach Gräbern. Dort wird dann eine heilige Messe mit einer Kindersegnung gefeiert.

