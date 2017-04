NS-Prozess gegen Fußballer neu aufgerollt

Der Prozess gegen einen Fußballer wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz wird am Mittwoch wieder aufgerollt. Er war mit der aufgemalten „Glückszahl“ 88 auf das Spielfeld gekommen. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob den ersten Freispruch auf.

Am Landesgericht Klagenfurt findet die Neuauflage des Prozesses um jenen Fußballer statt, der bei einem Spiel im Jahr 2015 in Wölfnitz den Hitlergruß gezeigt und die Zahl 88 auf den Stutzen gehabt haben soll. Der Fall muss neu verhandelt werden, da das erste Urteil vom Obersten Gerichtshof wegen Formalfehler aufgehoben wurde. Der Fußballer, für den die Unschuldsvermutung gilt, war beim ersten Prozess vom Vorwurf der Wiederbetätigung freigesprochen worden - mehr dazu in Fußballer nach NS-Eklat freigesprochen (kaernten.ORF.at; 11.5.2016).

Peter Rustia

Geschworene sahen keinen Verstoß

Die Geschworenen hatten beim ersten Prozess vor einem Jahr keinen Verstoß gegen das Verbotsgesetz gesehen. Die Staatsanwaltschaft legte Nichtigkeitsbeschwerde ein - mehr dazu in Nichtigkeitsbeschwerde nach Fußballerprozess (kaernten.ORF.at, 13.5.3016).

Die Zahl 88 gilt in Neonazikreisen als Symbol für den achten Buchstaben im Alphabet und damit für „Heil Hitler“. Außerdem soll der Spieler die andere Mannschaft aus dem Kärntner zweisprachigen Gebiet Zell/Sele als „Scheiß Jugos“ beschimpft haben. Auf seinem PC war einschlägiges Material gefunden worden. So steht er auf einem Foto lächelnd neben einem Hakenkreuz. Der Angeklagte sagte, es handle sich um Fotos aus einem Museum als er auf Australienurlaub war.

Beim ersten Prozess sagte der Spieler aus, die 88 sei seit seiner Kindheit eine Glückszahl und er trage sie bei allen Spielen. Die ihm vorgeworfenen Beschimpfungen und einen rassistischen Hintergrund bestritt er. Laut Verteidiger habe keiner der 150 Zuschauer den angeblichen Hitlergruß gesehen.