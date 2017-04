Hypoprozess um Hotelprojekt „Miramare“

Mit dem kroatischen Hotelprojekt „Miramare“ muss sich seit Dienstag ein Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt befassen. Angeklagt sind die Ex-Hypo-Vorstände Wolfgang Kulterer, Günter Striedinger und Josef Kircher sowie zwei Projektwerber.

Es sei ein „klassisches Hypo-Projekt“, sagte Staatsanwalt Norbert Ladinig zum Auftakt. Das Verfahren war bisher von Richterin Akiko Kropfitsch geführt worden, Richter Uwe Dumpelnik übernahm das Schöffenverfahren. Da hätten sich zwei Projektwerber zusammengefunden, um die Hotelruine in Crikvenica nahe Rijeka zu revitalisieren, so der Staatsanwalt. Der Schönheitsfehler dabei sei gewesen, dass die beiden keinerlei Eigenkapital gehabt hätten. Die Hypo Kroatien habe eine Finanzierung verweigert, die Hypo Alpe Adria International habe die Finanzierung dann aber bewilligt.

Anwälte sehen keine Schuld

Kulterers Verteidiger Josef Weixelbaum betonte, es sei nicht so, dass alles in der Hypo an wenigen Entscheidungsträgern gelegen wäre, Es gehe darum, ob sein Mandant nicht auf die Mitarbeiter vertrauen habe müssen. Es habe zudem eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Hypo Kroatien und der Hypo International gegeben, auf deren Basis auch die Finanzierung über die Muttergesellschaft erfolgt sei, sein Mandant sei nicht schuldig.

Kirchers Anwalt Richard Soyer betonte, sein Mandant sei in die Anfangsphase des Projekts nicht involviert gewesen, auch bei den Prüfungen in Kroatien nicht. Kircher spiele da nur eine Nebenrolle und sei weit weg von einer missbräuchlichen Befugnis gewesen. Auch die Projektwerber bekannten sich nicht schuldig. Das Projekt sei durchaus erfolgversprechend gewesen, so ihr Verteidiger Friedrich Filzmaier. Er schob die Verantwortung auf die mit dem Bauprojekt beauftragte Firma, die sich verkalkuliert hätte.

Kulterer: Nur Erstkontakt hergestellt

Richter Dumpelnik bat anschließend Kulterer zur Vernehmung. Dieser betonte, er habe damals zwar den Erstkontakt hergestellt, allerdings hätten Kreditgeschäfte damals bei ihm eine absolute Nebenrolle gespielt, er sei damit befasst gewesen, die Folgen der SWAP-Verluste zu bewältigen, Bilanzen neu zu erstellen und eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Die Finanzierung sei deshalb über die Hypo International erfolgt, weil die Auflagen der kroatischen Nationalbank so streng waren, dass Großfinanzierungen direkt im Land unmöglich gewesen seien.

Kulterers Sicht auf Bankengeschäft

Dies hätte die kroatische Regierung verfügt, um die Auslandsverschuldung des Landes zu bremsen. Deshalb seien damals alle Banken auf Cross-Border-Finanzierungen ausgewichen. Kulterer erklärte dann dem Schöffensenat seine Sicht des Bankgeschäfts. Zum konkreten Fall meinte er: „Bei einer Projektgesellschaft ist die punktuelle Bonität am Start immer schlecht.“ Wenn man nicht an die Zukunft glaube, werde man nie zu einer positiven Entscheidung kommen.

Kurz vor der Mittagspause unternahm Striedingers Verteidiger wieder einmal einen Anlauf, den Sachverständigen abzulehnen. Dieser sei von der Staatsanwaltschaft bestellt und daher Partei, begründete er seinen Antrag. Der Schöffensenat lehnte den Antrag ab. Für den Nachmittag waren weitere Angeklagtenbefragungen geplant.