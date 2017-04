Per Speed-Dating zum neuen Tourismusjob

Am Mittwoch findet in der Messehalle Klagenfurt wieder eine Jobbörse für Tourismusmitarbeiter nach dem Speed-Dating-Prinzip statt. Vor allem Köche, Kellner und Zimmerfrauen fehlen den Kärntner Betrieben noch.

Mehr als 1.600 Stellen sind in den Kärntner Betrieben noch offen. Für die Unternehmen ist die Suche nach geeignetem Personal oft schwierig, auch weil der Nachwuchs fehle, sagte Peter Wedenig vom Arbeitsmarktservice. Es gebe auch mehr offene Lehrstellen als Bewerber. Über das ganze Jahr gesehen gebe es dreimal so viel offene Lehrstellen wie Lehrstellensuchende.

Kurzgespräche für möglichst viele Kontakte

Um wieder mehr Jobsuchende für die Tourismusbranche zu begeistern, veranstalten AMS und Wirtschaftskammer die Jobbörse für Arbeits- und Ferialpraktikantensuche. Interessierte haben die Möglichkeit mit der Speed-Dating Methode mehr als 60 Unternehmer kennenzulernen. Bereits im Winter hatte man auf diese Weise nach geeigneten Mitarbeitern gesucht - mehr dazu in Erste Jobbörse für Tourismusbetriebe. Von dieser Art der Jobvermittlung würden sowohl die Betriebe als auch die Jobsuchenden profitieren, sagt Stefan Sternard, Vertreter der Gastronomie in der Wirtschaftskammer. In kurzer Zeit könne man viele Kontakte knüpfen. Es gehe darum, Leute für den Tourismus zu begeistern, denn die Branche brauche motivierte Mitarbeiter, so Sternad.

Gerechnet wird mit mehr als 700 Besuchern. Die Jobbörse in der Messehalle 2 ist am Mittwoch von 8.30 bis 14.00 Uhr geöffnet. Günstig ist es für Bewerber, Lebenslauf und Bewerbungsschreiben in mehrfacher Ausfertigung mitzubringen. Interessierte Unternehmer können sich den Bewerbern direkt präsentieren.