Urban Gardening hält in Klagenfurt Einzug

Seit 2013 gibt es einen großen Gemeinschaftsgarten in Klagenfurt-Waidmannsdorf unter der Leitung der Pfarre St. Josef. In Fischl entsteht nun das erste städtische Urban-Gardening-Projekt für die Bewohner einer Siedlung.

Der Trend zum städtischen Garteln erreichte auch die Landeshauptstadt. Vergangenes Wochenende wurde der erste städtische Gemeinschaftsgarten als Pilotprojekt im Stadtteil Fischl, der „Urban Garden Fischl 41“, offiziell eröffnet. Er geht auf eine Initiative der Grünen zurück. Stadtrat Frank Frey sagte, dieser Gemeinschaftsgarten sei ein Pilotprojekt der Stadt. Die Bewohner von Haus Nr. 41 können die Beete im eingezäunten Bereich selbst bepflanzen und Gemüse oder Kräuter dann für den Eigenbedarf ernten.

Salat, Zwiebeln, Kräuter und Blumen wurden am Wochenende schon gepflanzt. In den Beeten gibt es nur mehr wenige freie Stellen für weitere Nutzpflanzen aus der Eigenproduktion. Für die Stadt entstehen bei dem von Wohnungsmediator Rudolf Mang geleiteten Projekt keine Kosten.

Garten im Trend

In allen Großstädten der Welt werden - auch auf Dächern - Gärten eingerichtet. Manche als Gemeinschaftsgarten, manche nur zum Besuchen und Genießen. Experten sagen, die Faszination liege darin, dass Gärtnern in Städten nicht mehr Teil des Alltags sei - mehr dazu in Urban Gardening - zwischen privat und öffentlich (science.ORF.at).