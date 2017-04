Österreichs erste „Waldachterbahn“

Der Waldseilpark am Ossiacher See hat eine neue Attraktion: Eine „Achterbahn“ durch den Wald. Eingehängt an einer Führungsstange, die sich durch die Buchen windet, schwebt man in rund zehn Metern Höhe über den Boden.

In Kärnten gibt es eine Handvoll Waldseilparks, in denen man in luftigen Höhen rund um die Bäume klettern kann. Dieser Trend wird immer beliebter. Ein solcher Waldseilpark befindet sich seit 2014 am Ossiacher See. Er bietet nun eine ganz neue Attraktion: Österreichs erste „Waldachterbahn“.

Sanfte Achterbahn durch den Kletterwald Geeignet für Kinder ab ca. 20 Kilogramm.

„Moderne Kunst“ im Buchenwald

Ohne passender Ausrüstung geht im Waldseilpark gar nichts, egal, ob man die sieben Parcours durch den Buchenwald erklettert oder ob man sich auf die Achterbahn wagt. Sie ist 300 Meter lang und in luftiger Höhe nach Südtiroler Vorbild gebaut, sagt der Betreiber des Kletterwaldes Ossiach, Thomas Stranner: „Es soll spektakulär ausschauen, wir waren selbst überrascht, wie gut sich die Bahn in den Wald integriert. Es schaut fast ein bisschen aus wie moderne Kunst. Allerdings ist es als sanftes Erlebnis für die ganze Familie gedacht.“ Auch Kinder mit fünf Jahren ab 20 Kilogramm kann man hier hinunterschicken.

ORF

Jeder fährt fast gleich schnell

An der höchsten Stelle ist man elf Meter mit den Füßen über dem Waldboden und schlängelt sich im Buchenwald knapp an den Bäumen vorbei. So lange können die Beine gar nicht sein, dass man an den Bäumen streift, so Stranner: „Das Interessante an diesem System ist, dass alle eine ähnliche Geschwindigkeit fahren, egal wie groß das Gewicht ist.“

zurück von weiter

Der Spaß dauert nur kurz, nach zwei Minuten ist alles wieder vorbei. So ein Projekt gebe es in Österreich bisher nicht, so Stranner. In Südtirol gebe es drei, in Deutschland zwei Bahnen. Vieles sei noch neu, man sei mit dem Ergebnis aber zufrieden. Moderate 13 Kilometer pro Stunde beträgt die Geschwindigkeit, mit der man unterwegs ist. Zu Fuß geht man etwa vier Kilometer pro Stunde. Bei diesem Tempo kann man auch noch die Gegend genießen, denn der See blinzelt stellenweise durch die Bäume.

Link: