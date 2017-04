Ganze Nacht unter Regal gefangen

Im Tourismusbüro Sattendorf am Ossiacher See ist eine 37 Jahre alte Frau in der Nacht auf Freitag stundenlang unter einem Regal gefangen gewesen. Das Regal war umgekippt, als sie etwas herunternehmen wollte. Die Frau konnte sich nicht mehr selbst aus ihrer Lage befreien.

Als das Regal umkippte, wurde die 37 Jahre alte Frau aus Velden von den darin befindlichen mehrere hundert Kilo schweren Gegenständen, hauptsächlich Broschüren, Kartons und Werbematerial, komplett zugedeckt. Sie versuchte durch klopfen und rufen auf sich aufmerksam zu machen. Sie war an diesem Abend aber alleine in der Arbeit, so blieben alle Versuche ungehört. Das 2,80 Meter breite und 2 Meter hohe Regal war für sie zu schwer, um es von der Stelle zu bewegen.

Polizei

Erst nach 15 Stunden befreit

Erst Freitagfrüh um 8.45 Uhr, also rund 15 Stunden später, wurde die Veldnerin von einer Arbeitskollegin im Lagerraum in ihrer hilflosen Situation gefunden. Sie war ansprechbar, klagte aber über Schmerzen. Die 37-Jahre alte Veldnerin musste mit schweren Prellungen am gesamten Körper und auch mit einem schweren Schock in das Landeskrankenhaus nach Villach gebracht werden. Dort wurdenauch Anzeichen von Austrocknung festgestellt. Die Frau blieb zur Beobachtung weiter im Krankenhaus. Das Arbeitsinspektorat ermittelt jetzt in dem Fall.