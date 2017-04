Tauernbahn-Brände: Aussprache erfolgreich

Erfolgreich verlaufen ist am Mittwoch ein Gespräch zwischen den ÖBB und mehreren Mölltaler Bürgermeistern. Es gab Streit wegen mehrerer Böschungsbrände, die von Zügen ausgelöst wurden. Jetzt haben die ÖBB Schutzmaßnahmen zugestimmt.

Am Mittwoch fand in der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau ein Gespräch zwischen den ÖBB und mehreren Mölltaler Bürgermeistern statt. Hintergrund des Treffens waren wiederholte Böschungsbrände entlang der Tauernbahnstrecke, zu denen die Feuerwehren in den vergangenen Wochen immer wieder ausrücken mussten.

kk/FF Spittal

„Benetzungsfahrten“ und Brandschutzstreifen

Die Bürgermeister forderten von den ÖBB entsprechende Schutzmaßnahmen. Im Zuge des Gesprächs einigten sich alle Beteiligten darauf, dass die ÖBB nach Ostern künftig zwei Mal täglich so genannte Benetzungsfahrten auf der Strecke durchführt und so die Bahndämme mit Wasser feucht hält. Auch zusätzliche Brandschutzstreifen sollen angebracht werden.

