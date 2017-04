Wölfnitz: Wohnhaus in Vollbrand

Im Klagenfurter Stadtteil Wölfnitz stand am Dienstagnachmittag ein zweistöckiges Wohnhaus in Vollbrand. NMehrere Personen wurden verletzt. In dem Haus wohnen Mieter mit Migrationshintergrund.

Das zweistöckige Gebäude steht direkt neben der Bundesstraße. Dort sind mehrere Migranten eingemietet. Das Feuer dürfte vom Dachstuhl ausgegangen sein. Der Verdacht, dass sich noch weitere Personen in dem brennenden Gebäude befinden könnten, ließ sich vorerst nicht bestätigen.

ORF

Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Laut Polizei kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Gottlieb Türk, der Leiter des Landeskriminalamts, sagte man werde erst in den nächsten Tagen sagen können, ob es sich tatsächlich um Brandstiftung handelt oder nicht.

Wohnhaus nicht mehr zu retten

Die Feuerwehr gab Bezirksalarm, im Einsatz waren über 100 Mann der Freiwilligen Feuerwehren von Klagenfurt und der Berufsfeuerwehr. Benachbarte Wohnhäuser waren nicht unmittelbar gefährdet. Das Wohnhaus selbst war nicht mehr zu retten. Die Verletzten wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Wegen Wassermangels kamen alle Tanklöschfahrzeuge zum Einsatz. Wegen der Löscharbeiten musste die Turracher Bundesstraße bei Wölfnitz vorübergehend gesperrt werden.