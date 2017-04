Hund biss Besucher und Nachbarin

Ein Besucher ist am Sonntagabend vom Hund einer Bekannten in Eberndorf gebissen worden, als er sie besuchen wollte. Ein Nachbarin, die zu Hilfe kam, wurde ebenfalls gebissen. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntagabend wollte ein 51-jähriger Mann aus Eberndorf seine 81-jährige Bekannte in ihrem Haus in St. Kanzian am Klopeiner See besuchen. Er ging durch das Gartentor in den Hof in Richtung Haustür. Zur selben Zeit versorgte die Frau ihre Hühner und ließ ihren deutschen Schäferhund in den Hof, ohne den Besucher zu sehen.

Auch Nachbarin angegriffen

Der Schäferhund attackierte den Mann, der im Garten stand, unverzüglich und biss ihn mehrmals in den rechten Arm und in das rechte Bein. Durch dessen Hilferufe wurde die 69-jährige Nachbarin aufmerksam und wollte dem Mann helfen. Dieser schaffte es, sich in der Zwischenzeit in sein Auto zu begeben. Als er die Autotür verschließen konnte, attackierte der Hund die Nachbarin und biss auch diese mehrmals in den rechten Arm. Beide wurden durch die Rettung erstversorgt und mussten ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.