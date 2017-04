Holub wird auch Chef der Klagenfurter Grünen

Die Grünen Klagenfurt haben seit Donnerstagabend eine neue Führung. Jahrelange interne Querelen führten dazu, dass der bisherige Stadtparteichef Reinhard Schinner abgelöst wurde - durch Landesrat Rolf Holub.

Holub soll wieder Ruhe in die Klagenfurter Stadt-Grünen bringen. Weil er in Klagenfurt einmal auch Gemeinderat gewesen sei, kenne er die Strukturen: „Man braucht ja nicht verheimlichen, dass es Konflikte gegeben hat. Immer wenn es Konflikte gibt, macht man das an Personen fest, aber die Gründe sind meist struktureller Natur.“

„Führung ist Experiment“

Auch Kommunikationsprobleme habe es gegeben. Seine Führung sei ein Experiment, so Holub. Er versuche, Landespolitik auch in der Stadt festzumachen. Man habe mit dem Frank Frey beide das Verkehrsreferat und er hoffe, Sachen schneller auf den Boden zu bringen, sagte Holub. Klagenfurt sei zu wichtig, um einfach zuzuschauen.

Die Obmannschaft in Klagenfurt sei eine gute Kombination mit seiner Kandidatur als Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl. Das wäre auch für die Kommunikation gut. Holub bekam 30 von 45 Stimmen, das sind 66 Prozent.