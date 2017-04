Hängegleiterpilot tot aufgefunden

Der 54 Jahre alte Hängegleiterpilot aus Deutschland, der seit Samstagmittag abgängig war, ist bei seinem Absturz im Bezirk Spittal an der Drau getötet worden. Er wurde am Sonntagabend in einer Seehöhe von 2.100 Meter gefunden.

Nachdem die Suche am Abend schon abgebrochen war, wurde der Verunglückte von der Mannschaft des Rettungshubschraubers beim Heimflug in einer Seehöhe von 2.100 Meter zufällig entdeckt. Der Mann ist am Samstag aus noch unbekannten Gründen im nördlichen Bereich der Platteckspitze in der Gemeinde Kleblach Lind abgestürzt.

LPD Kärnten

Pilot stürzte noch 100 Meter im steilen Gelände ab

Nach dem Aufprall am Bergrücken stürzte der Mann, ein Polizist aus Deutschland, noch etwa 100 Meter über steiles Gelände ab und blieb im Bereich der Kapeller Alm liegen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam wurde von der Mannschaft des Polizeihubschraubers Libelle geborgen. Die Polizei verständigte bereits die Angehörigen des Verunglückten in Deutschland.

