Klagenfurt: Neuer ÖVP-Obmann Markus Geiger

Markus Geiger ist am Samstag offiziell zum Obmann der Klagenfurter ÖVP gewählt worden. Geiger war seit dem Rücktritt seines Vorgängers Peter Steinkellner im Jahr 2015 geschäftsführende Obmann. Er erhielt 90,2 Prozent der Stimmen.

Im Jänner wurde Geiger, nach dem überraschenden Rücktritt von Otto Umlauft, schon zum neuen Stadtrat gekürt. Geiger war am Samstag der einzige Kandidat, der sich der Wahl stellte. Oberstes Ziel von ihm ist die Rückeroberung des Bürgermeistersessels in Klagenfurt.

Geiger: Innenstadt ist besonderes Anliegen

Geiger sagte, es gebe in vielen Bereichen der Stadt akuten Handlungsbedarf. „Ein besonderes Anliegen ist mir als Stadtrat für Stadtplanung die Innenstadt. Es geht darum, die Geschäfte neu zu befüllen und neue Konzepte für die Straßenzüge zu finden. Ein Projekt haben wir in Arbeit, das ist das Projekt Kardinalsviertel. Nächste Woche startet auch das Projekt für den Umbau und die Sanierung des Pfarrplatz. Eine Bürgerbeteiligung ist in beiden Fällen vorgesehen.“

Zum ersten Mal seit vier Jahren hielten die Delegierten der ÖVP Klagenfurt wieder einen Parteitag ab. Bei der Veranstaltung im Lakeside Park waren auch Landesrat Christian Benger und der Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel als Hauptredner dabei.